Муратоглу: пару раз я был строг с Сереной

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, рассказал об особенностях работы с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». На Уимблдоне-2019 уроженка Сагинау могла повторить рекорд Маргарет Корт и выиграть 24-й мэйджор, но в финале проиграла румынке Симоне Халеп.
«Вообще, я не строг с ней. Было пару раз, но это ей не нужно. У нас отличные отношения, мы друг другу доверяем. Так легче, потому что она верит мне, а я — ей.
Будет здорово, если ей удастся выиграть 24-й титул на турнирах «Большого шлема», но это также будет означать, что ей нужно выиграть и ещё один: ты не хочешь повторить рекорд, ты хочешь его побить. Но нужно двигаться вперёд шаг за шагом.
24 титула — это невероятно, но очень тяжело. Это включает в себя страдание, разочарование. Но когда достигнешь цели, радость приумножается. С нетерпением жду этого момента», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.
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