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Потапова вышла в полуфинал турнира в Юрмале, проиграв второй сет со счётом 0:6

Потапова вышла в полуфинал турнира в Юрмале, проиграв второй сет со счётом 0:6
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал грунтового турнира категории International в Юрмале. В четвертьфинале шестая сеяная Потапова нанесла поражение румынке Патрисии-Марии Циг со счётом 6:4, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. Циг подала 1 эйс, допустила 4 ошибки на подаче и реализовала 9 брейков.

Потапова во второй раз в карьере обыграла Циг в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-0 в пользу россиянки.

За выход в финал турнира в Юрмале Потапова сыграет с победительницей матча между первой сеяной, Анастасией Севастовой из Латвии, и румынкой Ириной Бара.

26 июля 2019 года, пятница. 15:05 МСК
Юрмала. 1/4 финала
Матч окончен
Патрисия-Мария Циг
264
Румыния
Патрисия-Мария Циг
П. Циг
1 : 2
Анастасия Потапова
64
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
4 6 4
6 0 6
           
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