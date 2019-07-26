Потапова вышла в полуфинал турнира в Юрмале, проиграв второй сет со счётом 0:6

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал грунтового турнира категории International в Юрмале. В четвертьфинале шестая сеяная Потапова нанесла поражение румынке Патрисии-Марии Циг со счётом 6:4, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. Циг подала 1 эйс, допустила 4 ошибки на подаче и реализовала 9 брейков.

Потапова во второй раз в карьере обыграла Циг в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-0 в пользу россиянки.

За выход в финал турнира в Юрмале Потапова сыграет с победительницей матча между первой сеяной, Анастасией Севастовой из Латвии, и румынкой Ириной Бара.