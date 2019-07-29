Президент Федерации тенниса Италии: я бы не хотел быть таким, как Федерер

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги ответил на вопрос, кому из топ-теннисистов он хотел бы предоставить итальянское гражданство.

«Я большой фанат Надаля, хотя и не знаю его лично. Для меня теннис и жизнь в целом — это борьба. Кажется, Надаль лучше всех отражает мою личность. Я бы хотел быть именно таким игроком. Определённо не таким как Федерер. Я всегда ненавидел тех, кто играл в теннис лучше меня и не страдал.

Что бы я сделал, если бы Федерер попросил итальянское гражданство? Конечно, я бы сразу согласился. Но затем сказал бы: «Чёрт возьми, жаль, что Надаль не попросил о том же», — цитирует Бинаги Sky Sport Italia.

В активе Роджера Федерера 20 титулов на турнирах «Большого шлема», у Рафаэля Надаля — 18.