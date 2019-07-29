Надаль: мои ноги уже не те, что в 2005-м

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что с годами ему пришлось менять стиль своей игры.
«Я стал играть агрессивнее, но такая перемена не происходит за день или за год. Это логично. Мои ноги уже не те, что в 2005-м, когда я выиграл свой первый „Ролан Гаррос“. То же самое касается движения по корту. Чтобы оставаться конкурентноспособным, нужно меняться. У Федерера, Джоковича и у меня не пропадает желание остаться на вершине.
Когда организм скажет мне, что уже не может выдерживать большие матчи, это будет сигналом остановиться. Страсть к спорту и теннису в частности всё ещё живёт во мне. Именно поэтому я продолжаю играть и бороться. Однако теннис — это не вся моя жизнь. Конечно, это важная часть, но не самая важная. Есть много вещей, делающих меня счастливым. Например, время, которое я провожу с друзьями", — цитирует Надаля Tennis World USA.
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