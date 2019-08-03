Калинская: раньше думала о рейтинге, а теперь о том, как улучшить свою игру

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в четвертьфинале турнира в Вашингтоне (США).

«Дважды встречалась с Младенович и не смогла показать своей лучшей игры. Я просто хотела хорошо сыграть и получить удовольствие от тенниса, брать очко за очком. Счастлива, что победила. Это очень приятно.

Думаю, мне удалось прибавить. Старалась не форсировать игру, не спешить, быть внимательной в розыгрышах. На брейк-пойнтах пыталась бить точнее и не ошибаться. Получилось.

Раньше думала, что важно попасть в топ-100, и сильно переживала из-за этого. Однако теперь у меня новый тренер — Патрисия Тарабини. Она говорит: «Анна, улучшай свою игру, и результат придёт». Поэтому сейчас думаю не о рейтинге, а о том, чтобы лучше играть", — цитирует Калинскую официальный сайт WTA.