Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто. В первом раунде она одержала уверенную победу над японкой Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 58 минут.
Александрова в ходе встречи 9 раз подала навылет и совершила 7 двойных ошибок. При этом Екатерина смогла реализовать пять брейк-пойнтов из пяти. Её соперница эйсов выполнить не смогла. Дои отметилась одной двойной ошибкой и смогла реализовать единственный возможный брейк-пойнт.
Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) – Анастасия Севастова (Латвия).
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
- 6 августа 2019
-
21:03
-
20:36
-
19:26
-
16:56
-
14:55
-
13:35
-
11:59
-
10:32
-
09:20
-
07:21
-
04:56
-
03:12
-
00:50
-
00:30
- 5 августа 2019
-
22:41
-
20:58
-
18:22
-
16:33
-
15:18
-
13:41
-
12:30
-
11:40
-
11:32
-
10:57
-
09:13
-
04:06
-
02:48
- 4 августа 2019
-
23:05
-
22:46
-
20:59
-
19:45
-
18:06
-
16:46
-
15:50
-
14:38