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Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто

Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто
Теннис / WTA 0

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто. В первом раунде она одержала уверенную победу над японкой Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 58 минут.

Александрова в ходе встречи 9 раз подала навылет и совершила 7 двойных ошибок. При этом Екатерина смогла реализовать пять брейк-пойнтов из пяти. Её соперница эйсов выполнить не смогла. Дои отметилась одной двойной ошибкой и смогла реализовать единственный возможный брейк-пойнт.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) – Анастасия Севастова (Латвия).

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

06 августа 2019 года, вторник. 19:20 МСК
Торонто. 1-й круг
Матч окончен
Мисаки Дои
88
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
0 : 2
Екатерина Александрова
48
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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