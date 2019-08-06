Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто. В первом раунде она одержала уверенную победу над японкой Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 58 минут.



Александрова в ходе встречи 9 раз подала навылет и совершила 7 двойных ошибок. При этом Екатерина смогла реализовать пять брейк-пойнтов из пяти. Её соперница эйсов выполнить не смогла. Дои отметилась одной двойной ошибкой и смогла реализовать единственный возможный брейк-пойнт.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) – Анастасия Севастова (Латвия).



Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.