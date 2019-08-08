Касаткина уступила Андрееску во втором круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Румынии Бьянки Андрееску во втором круге турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) — 7:5, 2:6, 5:7. В решающем сете Касаткина вела со счётом 5:3, но затем проиграла 4 гейма подряд, выиграв лишь 1 мяч на своей подаче
Матч продлился 2 часа 40 минут. Касаткина 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Андрееску 5 эйсов, 6 двойных и 8 реализованных брейк-пойнтов из 21.
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Следующей соперницей Андрееску станет Кики Бертенс, посеянная на турнире под 5-м номером.
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
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