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Кузнецова вышла в третий круг турнира в Торонто, где сыграет с Халеп

Кузнецова вышла в третий круг турнира в Торонто, где сыграет с Халеп
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (WC), на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, вышла в третий круг соревнований категории Premier 5 в Торонто (Канада), нанеся поражение хорватке Донне Векич в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:3.

Поединок продолжался 1 час 48 минут. Кузнецова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. У Векич 1 эйс, 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В третьем круге Светлана встретится с румынкой Симоной Халеп, которая является действующей чемпионкой турнира. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

08 августа 2019 года, четверг. 02:10 МСК
Торонто. 2-й круг
Матч окончен
Донна Векич
24
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
0 : 2
Светлана Кузнецова
198
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 2 3
           
6 3  
7 6  
           
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