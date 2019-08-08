Кузнецова вышла в третий круг турнира в Торонто, где сыграет с Халеп

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (WC), на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, вышла в третий круг соревнований категории Premier 5 в Торонто (Канада), нанеся поражение хорватке Донне Векич в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:3.



Поединок продолжался 1 час 48 минут. Кузнецова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. У Векич 1 эйс, 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.



В третьем круге Светлана встретится с румынкой Симоной Халеп, которая является действующей чемпионкой турнира. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.