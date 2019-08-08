С. Уильямс: нужно будет немного изучить игру Александровой

Серена Уильямс в третьем круге турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) встретится с Екатериной Александровой. Американка и россиянка ранее не встречались. По признанию Уильямс, она не знакома со стилем соперницы, и на его изучение нужно время.
«Я сталкиваюсь со многими теннисистками в первый раз. Поэтому мне нужно будет немного изучить её игру, а затем просто начать действовать», — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.
Во втором круге Уильямс (8) нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс в двух партиях — 6:3, 6:3. Александрова, вышедшая в основную сетку через квалификацию, обыграла представительницу Китая Чжан Шуай — 6:4, 6:2.
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
- 8 августа 2019
-
09:25
-
04:43
-
03:59
-
03:52
-
02:22
-
02:09
-
00:46
- 7 августа 2019
-
23:47
-
21:23
-
18:58
-
17:51
-
16:52
-
15:57
-
14:45
-
13:59
-
12:20
-
11:36
-
10:26
-
09:09
-
05:42
-
00:10
- 6 августа 2019
-
23:23
-
21:03
-
20:36
-
19:26
-
16:56
-
14:55
-
13:35
-
11:59
-
10:32
-
09:20
-
07:21
-
04:56
-
03:12
-
00:50