С. Уильямс: нужно будет немного изучить игру Александровой

Серена Уильямс в третьем круге турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) встретится с Екатериной Александровой. Американка и россиянка ранее не встречались. По признанию Уильямс, она не знакома со стилем соперницы, и на его изучение нужно время.

«Я сталкиваюсь со многими теннисистками в первый раз. Поэтому мне нужно будет немного изучить её игру, а затем просто начать действовать», — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.

Во втором круге Уильямс (8) нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс в двух партиях — 6:3, 6:3. Александрова, вышедшая в основную сетку через квалификацию, обыграла представительницу Китая Чжан Шуай — 6:4, 6:2.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.