Надаль, Федерер и Мельцер — новые члены совета игроков ATP

Испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и австриец Юрген Мельцер вошли в совет игроков ATP, сообщает пресс-служба тура.
В июне 2019 года теннисисты Сергей Стаховский, Робин Хасе и Джейми Маррей, а также тренер Дани Вальверду приняли решение покинуть совет игроков ATP в знак протеста. Данные места оставались вакантными в течение месяца, и по итогам недавнего собрания поддержку получили Надаль (1-50, одиночный разряд), Мельцер (1-100, парный разряд) и Федерер (свободная роль). Эта тройка уже приступила к выполнению обязанностей. Что касается тренерской позиции, то она пока остаётся вакантной.
Совет игроков призван интересы спортсменов в профессиональном туре. Он разрабатывает рекомендации для совета директоров ATP, делегируя в него трёх представителей.
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