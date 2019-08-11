Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Цинциннати, обыграв Пуиг

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в основную сетку турнира категории Premier в Цинциннати. В финале квалификации 57-я ракетка мира Кудерметова нанесла поражение 43-му номеру мировой квалификации, Монике Пуиг из Пуэрто-Рико, со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Пуиг подала 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и упустила 3 возможности взять подачу соперницы.

Первая соперница Кудерметовой в основной сетке турнира категории Premier в Цинциннати станет известна позднее.

Кудерметова стала пятой россиянкой в основной сетке соревнований. Также в Цинциннати выступят Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, получившие «уайлд-кард» от организаторов, Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.