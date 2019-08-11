Андрееску выиграла турнир в Торонто после отказа С. Уильямс от борьбы в финале

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей турнира категории Premier в Торонто. Финальный матч Андрееску с американкой Сереной Уильямс продолжался всего 4 гейма (19 минут). Андрееску реализовала 1 брейк-пойнт из 3. Серена дважды подала навылет и допустила 2 двойные ошибки, после чего отказалась от продолжения борьбы.

Для 19-летней Андрееску это второй титул в карьере и в сезоне-2019. Ранее она победила на турнире в Индиан-Уэллсе. Впервые с 1969 года турнир выиграла хозяйка корта.