Текстовая онлайн-трансляция финала Надаль – Медведев на «Мастерсе» в Монреале

В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале встретятся вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, и девятый номер рейтинга АТР россиянин Даниил Медведев.
Поединок поставлен на Центральном корте и начнётся не ранее 23:00 по московскому времени.
33-летний Надаль и 23-летний Медведев никогда не встречались друг с другом в официальных матчах.
Надаль накануне получил день отдыха, так как его соперник по полуфиналу, француз Гаэль Монфис, снялся с матча из-за травмы. Медведев в полуфинале обыграл соотечественника Карена Хачанова со счётом 6:1, 7:6 и впервые вышел в финал «Мастерса». Благодаря этой победе, Даниил 12 августа станет восьмой ракеткой мира и первой ракеткой России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рафаэль Надаль – Даниил Медведев на «Мастерсе» в Монреале.
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