Маррей: всё идет к тому, что я не буду играть на US Open в одиночном разряде

Британский теннисист Энди Маррей, вернувшийся в АТР-тур после операции на бедре, рассказал, что скорее всего не будет выступать в одиночном разряде на US Open.

«Это было решение, которое я принял со своей командой. Сегодня я не хотел использовать «уайлд-кард», потому что просто не знал, как буду чувствовать после матча. Я должен быть справедливым к себе, мне нужно сыграть ещё пару встреч, прежде чем принять такое решение.

Если бы я получил «уайлд-кард» на US Open, а потом не играл, меня бы начали расспрашивать о моем бедре. Почему он отказался? В чём проблема? Всё идет к тому, что я не буду играть, потому что сегодня в конце игры мои ноги были тяжёлыми, и это вряд ли изменится за несколько недель», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.

Однако британец подтвердил, что сыграет на US Open в парном разряде и миксте.

Ранее Маррей не сумел выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В первом раунде он уступил французу Ришару Гаске со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

