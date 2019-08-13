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Неудачное возвращение Маррея и нервы Кирьоса – в обзоре 1-го круга в Цинциннати

Неудачное возвращение Маррея и нервы Кирьоса – в обзоре 1-го круга в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей не сумел выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче первого круга он уступил французу Ришару Гаске со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. За выход в третий круг Гаске сыграет с четвёртым сеяным австрийцем Домиником Тимом.

Австралиец Ник Кирьос в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего – 7:5, 6:4 и во втором круге встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Хорватский теннисист Марин Чилич выбыл из соревнований, в первом раунде он уступил представителю Молдовы Раду Алботу со счётом 4:6, 6:7 (6:8).

Потерпел неудачу и канадец Феликс Оже-Альяссим. В двух партиях он проиграл пробившемуся на турнир через квалификацию сербу Миомиру Кецмановичу — 3:6, 3:6.

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