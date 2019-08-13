Александрова вышла во второй круг турнира в Цинциннати и встретится с Халеп

На турнире в Цинциннати (США) россиянка Екатерина Александрова в двух сетах уверенно обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 57 минут.

Александрова выполнила 9 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Суарес-Наварро 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Александрова поборется с румынкой Симоной Халеп, посеянной под четвёртым номером.

Турнир категории Premier в Цинциннати завершится 18 августа.

Женщины. Цинциннати. Первый круг

Виктория Азаренко (Беларусь) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:4, 1:0 Rt

Анетт Контавейт (Эстония) — Анжелика Кербер (Германия, 13) — 7:6 (9:7), 6:2.