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Александрова вышла во второй круг турнира в Цинциннати и встретится с Халеп

Александрова вышла во второй круг турнира в Цинциннати и встретится с Халеп
Теннис / WTA 0

На турнире в Цинциннати (США) россиянка Екатерина Александрова в двух сетах уверенно обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 57 минут.

Александрова выполнила 9 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Суарес-Наварро 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Александрова поборется с румынкой Симоной Халеп, посеянной под четвёртым номером.

Турнир категории Premier в Цинциннати завершится 18 августа.

Женщины. Цинциннати. Первый круг
Виктория Азаренко (Беларусь) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:4, 1:0 Rt
Анетт Контавейт (Эстония) — Анжелика Кербер (Германия, 13) — 7:6 (9:7), 6:2.

13 августа 2019 года, вторник. 18:10 МСК
Цинциннати (ж). 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
43
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2 : 0
Карла Суарес-Наварро
29
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
13 августа 2019 года, вторник. 18:10 МСК
Цинциннати (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Азаренко
40
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
2 : 0
Rt
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
6 1  
4 0  
           
13 августа 2019 года, вторник. 19:40 МСК
Цинциннати (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
20
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
2 : 0
Анжелика Кербер
13
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
7 9 6  
6 7 2  
           
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