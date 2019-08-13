Александрова вышла во второй круг турнира в Цинциннати и встретится с Халеп
На турнире в Цинциннати (США) россиянка Екатерина Александрова в двух сетах уверенно обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 57 минут.
Александрова выполнила 9 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Суарес-Наварро 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.
За выход в третий круг соревнований Александрова поборется с румынкой Симоной Халеп, посеянной под четвёртым номером.
Турнир категории Premier в Цинциннати завершится 18 августа.
Женщины. Цинциннати. Первый круг
Виктория Азаренко (Беларусь) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:4, 1:0 Rt
Анетт Контавейт (Эстония) — Анжелика Кербер (Германия, 13) — 7:6 (9:7), 6:2.
13 августа 2019 года, вторник. 18:10 МСК
Цинциннати (ж). 1-й круг
Матч окончен
43
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2 : 0
29
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
13 августа 2019 года, вторник. 18:10 МСК
Цинциннати (ж). 1-й круг
Матч окончен
40
Виктория Азаренко
В. Азаренко
2 : 0
Rt
12
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|4
|0
- 13 августа 2019
-
21:09
-
20:47
-
19:32
-
19:17
-
17:38
-
15:13
-
12:13
-
11:39
-
10:56
-
09:46
-
09:30
-
09:11
-
04:41
-
00:49
-
00:16
- 12 августа 2019
-
23:45
-
22:46
-
21:48
-
20:05
-
19:50
-
16:26
-
15:57
-
14:29
-
13:24
-
12:44
-
11:45
-
11:24
-
10:48
-
09:22
-
09:13
-
04:04
-
01:10
-
00:55
-
00:30
- 11 августа 2019
-
22:43
Партнерский контент