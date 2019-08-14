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Джокович без проблем разобрался с Куэрри

Джокович без проблем разобрался с Куэрри
Теннис / WTA 0

Действующий чемпион турнира в Цинциннати Новак Джокович обыграл во втором раунде турнира Сэма Куэрри в двух сетах. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер» и завершилась со счётом 7:5, 6:1.

В активе серба 15 эйсов, 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов, 13 выигранных геймов, 5 из которых подряд.

В третьем круге Джокович 15 августа встретится с победителем матча Пабло Карреньо-Буста — Джон Иснер. Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.

32-летний Джокович является первой ракеткой мира. Серб — победитель 16 турниров Большого шлема. Первый теннисист в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии «Мастерс».

14 августа 2019 года, среда. 00:20 МСК
Цинциннати (м). 2-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
Сэм Куэрри
45
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
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