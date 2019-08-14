Джокович без проблем разобрался с Куэрри
Действующий чемпион турнира в Цинциннати Новак Джокович обыграл во втором раунде турнира Сэма Куэрри в двух сетах. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер» и завершилась со счётом 7:5, 6:1.
В активе серба 15 эйсов, 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов, 13 выигранных геймов, 5 из которых подряд.
В третьем круге Джокович 15 августа встретится с победителем матча Пабло Карреньо-Буста — Джон Иснер. Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.
32-летний Джокович является первой ракеткой мира. Серб — победитель 16 турниров Большого шлема. Первый теннисист в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии «Мастерс».
14 августа 2019 года, среда. 00:20 МСК
Цинциннати (м). 2-й круг
Матч окончен
1
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
45
Сэм Куэрри
С. Куэрри
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