Рублёв одолел Вавринку и сыграет с Федерером на «Мастерсе» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Во втором раунде Рублёв, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение 16-му сеяному швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Рублёв ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал обе возможности взять подачу соперника. Вавринка подал 11 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и упустил 5 шансов взять подачу Рублёва.

Рублёв сравнял счёт в личном противостоянии с Вавринкой в официальных матчах – 1-1. Впервые соперники встречались три года назад на этом же турнире.

За выход в четвертьфинал Рублёв сыграет в третьей ракеткой турнира – швейцарцем Роджером Федерером.

В другом матче второго круга определился следующий соперник россиянина Даниила Медведева (9). Им стал немец Ян-Леннард Штруфф, нанесший поражение греку Стефаносу Циципасу (5) со счётом 6:4, 6:7, 7:6.