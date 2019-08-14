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Рублёв одолел Вавринку и сыграет с Федерером на «Мастерсе» в Цинциннати

Рублёв одолел Вавринку и сыграет с Федерером на «Мастерсе» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Во втором раунде Рублёв, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение 16-му сеяному швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Рублёв ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал обе возможности взять подачу соперника. Вавринка подал 11 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и упустил 5 шансов взять подачу Рублёва.

Рублёв сравнял счёт в личном противостоянии с Вавринкой в официальных матчах – 1-1. Впервые соперники встречались три года назад на этом же турнире.

За выход в четвертьфинал Рублёв сыграет в третьей ракеткой турнира – швейцарцем Роджером Федерером.

В другом матче второго круга определился следующий соперник россиянина Даниила Медведева (9). Им стал немец Ян-Леннард Штруфф, нанесший поражение греку Стефаносу Циципасу (5) со счётом 6:4, 6:7, 7:6.

14 августа 2019 года, среда. 21:35 МСК
Цинциннати (м). 2-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
23
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
0 : 2
Андрей Рублёв
70
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
14 августа 2019 года, среда. 20:10 МСК
Цинциннати (м). 2-й круг
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
36
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
2 : 1
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 2 3
           
6 6 7
4 7 6
           
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