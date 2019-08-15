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Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Кирьоса

Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Кирьоса
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований восьмой сеяный Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Хачанов 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Кирьос подал 21 эйс, 8 раз ошибся на подаче и использовал одну возможность взять подачу соперника из четырёх.

Счёт в личном противостоянии Хачанова и Кирьоса стал 1-0 в пользу россиянина.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати Хачанов сыграет с французом Люка Пуем, который в двух сетах обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:4, 6:4.

15 августа 2019 года, четверг. 04:35 МСК
Цинциннати (м). 2-й круг
Матч окончен
Ник Кирьос
27
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 : 2
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
7 7 6 4 2
6 3 7 7 6
           
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