Волевая победа Хачанова и триумф Рублёва – в обзоре «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований восьмой сеяный Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.
За выход в четвертьфинал Хачанов сыграет с французом Люка Пуем, который в двух сетах обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:4, 6:4.
Ещё один россиянин Андрей Рублёв, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение 16-му сеяному швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 6:4, 6:4. В следующем раунде он сыграет в третьей ракеткой турнира – Роджером Федерером.
В ещё одном матче второго круга определился следующий соперник россиянина Даниила Медведева (9). Им стал немец Ян-Леннард Штруфф, нанесший поражение греку Стефаносу Циципасу (5) со счётом 6:4, 6:7, 7:6.
Серб Миомир Кецманович в матче второго круга одолел немца Александра Зверева – 6:7 (4:7), 6:2, 6:4. В третьем раунде турнира ему будет противостоять испанец Роберто Баутиста-Агут, который обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 3:6, 6:1.
Ещё в одном матче дня японец Кей Нисикори уступил соотечественнику Йосихито Нисиоке – 6:7 (2:7), 4:6.
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