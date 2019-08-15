Шарапова выделила позитивный момент в поражении от Барти

Российская теннисистка Мария Шарапова в матче второго раунда турнира категории Premier в Цинциннати уступила первой сеяной Эшли Барти из Австралии со счётом 4:6, 1:6. После встречи россиянка рассказала, что просто возможность провести полный матч дня неё уже является позитивным моментом.

«Я несколько раз садилась в кресло пока не закончила матч. Кажется, что мне предстоит долгий путь с точки зрения восстановления. Но определенно есть и позитивный момент – ощущение от того, что я нахожусь в игре. Это совсем другое чувство», — приводит слова Шараповой AP.

Барти вышла вперёд в личном противостоянии с Шараповой в официальных матчах – 2-1.

За выход в четвертьфинал австралийская теннисистка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек (Q) — 6:4, 7:6 (7:2).