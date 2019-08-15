Кирьос – судье: покажи мне, что Рафа играет так же быстро, я закрою рот

Австралиец Ник Кирьос, повздоривший с судьёй Фергюсом Мерфи в матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Цинцинатти, в какой-то момент начал обсуждать с рефери игру Рафаэля Надаля.
Кирьос регулярно называет себя «самым быстрым игроком» в Туре, о чём он решил напомнить судье.
«Абсолютная чушь. Позор! Принеси мне отснятый материал о том, что Рафа так же быстро играет в эту игру. Если вы сможете найти что-то из этого, я закрою рот и больше никогда не буду говорить. Я гарантирую, что вы не найдете подобного», — приводит слова Кирьоса The Guardian.
В ходе встречи австралийский теннисист устроил перепалку с Мерфи, за что получил официальное предупреждение. Причиной конфликта стало то, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.
Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону.
Ранее Кирьос уже конфликтовал с Мерфи. Он называл рефери худшим в истории тенниса.
«Каждый раз, когда я играю, он делает глупости, каждый раз. Почему у меня всегда проблемы с этой картошкой в кресле?» — отмечал Кирьос.
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