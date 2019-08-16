Кузнецова готовилась к турнирам в Америке с тренером Касаткиной

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что готовилась к турнирам в Северной Америке под руководством своего бывшего наставника, испанского специалиста Карлоса Мартинеса, который сейчас входит в команду Дарьи Касаткиной.
«Когда я попросила Карлоса помочь мне, он только начал работать с Дашей. Я сказала ему, что не хочу прерывать её тренировочный процесс, потому что понимаю, что Даша нуждается в нём, потому что у неё большие перспективы и высокий потенциал. Карлос ответил, что постарается мне помочь, и попросил об этом тренеров из своей академии. Мне не нужно сотрудничать с ним постоянно, и я более чем счастлива тем, что он делает для меня сейчас.
Я поговорила с Дашей и предложила ей помощь в любой ситуации, так как имею определённый опыт. Сказала, что буду благодарна, если она согласится, чтобы Карлос работал со мной в свободное время. Она не против, и я ценю это», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA.
Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати, где сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
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