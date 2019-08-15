Россиянку долго не пускали в США, лишив её титула. Но она прилетела и побеждает

Эпопея с визой. Такое произошло впервые

Эпопея россиянки Светланы Кузнецовой с получением визы США чуть не привела к пропуску ей всей летней американской серии турниров. 15 лет назад Светлана, которой тогда было всего 19, стала чемпионкой крупнейшего теннисного соревнования в США – US Open, обыграв в финале Елену Дементьеву. Всего на американской земле Кузнецова завоевала 6 из 18 титулов в одиночном разряде, а в прошлом году стала чемпионкой турнира в Вашингтоне. Однако защитить титул и очки за ту победу Светлане не дали.

Кузнецова подала документы на визу ещё в феврале, но она не была готова и после завершения Уимблдона – а это уже середина июля. К счастью, у Светланы два паспорта, так что она могла летать в другие страны по второму документу (первый, разумеется, всё это время лежал в посольстве США). Доступ в Америку же был закрыт, и планам россиянки лететь туда во второй половине июля не суждено было сбыться. Кузнецова даже полушутя попросила помощи у Дональда Трампа, а чуть позже рассказала, что слышала о том, что её паспорт по непонятным причинам вызвал подозрения у службы безопасности США. Разумеется, раньше она много раз подавала документы на визу, и проблем никогда не было.

Российскую теннисистку не пустили в США. Чтобы она снова там не победила В 2018 году Светлана Кузнецова блестяще выиграла турнир в Вашингтоне. Защитить титул ей нагло не дали – просто не пустили в США.

Потеря очков и денег из-за посольства США

В конце концов визу Светлана всё-таки получила – после вмешательства американской федерации тенниса и посольства России, направившего в США ноту протеста. Всего через день после этого посольство США сообщило, что Кузнецова может забрать паспорт с готовой визой. Россиянке действительно выдали визу со сроком действия на 3 года, но с соревнований в Вашингтоне ей пришлось сняться – туда Светлана просто не успевала. Разве что прилететь и бежать с самолёта на корт, однако понятно, что ничего хорошего в плане результатов такой вариант не дал бы. В тот же день Кузнецовой дали канадскую визу, на получение которой ушло около недели. Как говорится, почувствуйте разницу.

Кузнецова: очень понравилось проводить каждую минуту на корте в Торонто

Прямым следствием вынужденного пропуска Вашингтона стало серьёзное падение в рейтинге – Светлана опустилась со 108-й строчки на 198-ю. Такая позиция не даёт возможности попадать даже в квалификацию большинства турниров, а об основных сетках и говорить нечего. Конечно, во многом виноваты и травмы (Кузнецова недавно пропустила больше полугода), и, понятно, что россиянка могла не суметь защитить титул при любом раскладе, но всё равно это можно рассматривать как непосредственный ущерб карьере и заработкам. Спасибо и на том, что соревнования в Торонто и Цинциннати предоставили Светлане «уайлд-кард» в основную сетку. При этом с приглашением в Цинциннати Кузнецовой ещё повезло – в последний момент Винус Уильямс попала на турнир напрямую, и предназначавшуюся для неё «уайлд-кард» организаторы отдали россиянке.

Вести из лазарета. Кузнецова скоро вернётся, Шарапова и дель Потро под вопросом Кузнецова и Шарапова залечили свои травмы и могут возобновить выступления уже в апреле. Дель Потро и Гаске мучаются, но обещают вернуться.

У Кузнецовой есть шанс победить американку и вернуться в сотню

С учётом всех обстоятельств (отсутствие времени на тренировки в Америке и акклиматизацию, недавние травмы) результаты Светланы на этих соревнованиях радуют. В Канаде она достаточно уверенно выиграла два матча, прежде чем легко уступила Симоне Халеп в третьем раунде. Очки за эти победы позволили ей подняться на 45 позиций и занять 153-е место. Выйдя в третий круг Цинциннати, в лайв-рейтинге Кузнецова оказалась уже 136-й. Ещё пара побед – и бывшая вторая ракетка мира вернётся в топ-100.

Правда, победы в США даются Светлане совсем непросто. Сначала она в тяжёлой борьбе одолела латвийку Анастасию Севастову, а затем отыгралась у украинки Даяны Ястремской с двух матчболов на приёме. Ястремская фактически прекратила сопротивление только в конце решающей партии, когда Кузнецова вытащила свою подачу с четырёх брейк-пойнтов и тут же сама сделала брейк. Теперь Светлану, оставшуюся единственной россиянкой в женской одиночной сетке, ждёт матч с одной из хозяек кортов – Слоан Стивенс. Американка сейчас далеко не в идеальной форме, перед победой над ушедшей из России в Казахстан Юлией Путинцевой в Цинциннати она проиграла три матча подряд, так что шансы у Кузнецовой точно есть.