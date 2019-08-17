Осака из-за травмы не доиграла четвертьфинальный матч на турнире в Цинциннати

Первая ракетка мира японка Наоми Осака из-за травмы левого колена досрочно завершила матч 1/4 финала турнира в Цинциннати (США) с американкой Софьей Кенин при счёте 4:6, 6:1, 0:2. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

Осака выполнила 10 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. В активе её соперницы 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в финал Кенин поборется с победительницей американского противостояния Мэдисон Кис — Винус Уильямс.

Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул, уступив во втором круге В. Уильямс.