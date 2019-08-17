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Осака из-за травмы не доиграла четвертьфинальный матч на турнире в Цинциннати

Осака из-за травмы не доиграла четвертьфинальный матч на турнире в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира японка Наоми Осака из-за травмы левого колена досрочно завершила матч 1/4 финала турнира в Цинциннати (США) с американкой Софьей Кенин при счёте 4:6, 6:1, 0:2. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

Осака выполнила 10 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. В активе её соперницы 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в финал Кенин поборется с победительницей американского противостояния Мэдисон КисВинус Уильямс.

Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул, уступив во втором круге В. Уильямс.

16 августа 2019 года, пятница. 22:55 МСК
Цинциннати (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Софья Кенин
22
США
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 1
Rt
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
1 2 3
           
6 1 2
4 6 0
           
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