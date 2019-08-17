Джокович победил Пуя в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) действующий чемпион турнира серб Новак Джокович победил француза Люка Пуя со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Матч проходил на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».



Первая ракетка мира выполнил 5 эйсов, 6 раз ошибся на подаче, реализовал 2 брейк-пойнта из 4, выиграл 13 геймов, из которых 6 подряд. В активе Пуя два эйса, 5 двойных ошибок и 7 выигранных геймов.



За выход в финал Джокович поборется с россиянином Даниилом Медведевым, в четвертьфинале победившим своего соотечественника Андрея Рублёва.



«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил швейцарца Роджера Федерера.

Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати