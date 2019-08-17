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Джокович победил Пуя в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

Джокович победил Пуя в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / WTA 0

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) действующий чемпион турнира серб Новак Джокович победил француза Люка Пуя со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Матч проходил на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».

Первая ракетка мира выполнил 5 эйсов, 6 раз ошибся на подаче, реализовал 2 брейк-пойнта из 4, выиграл 13 геймов, из которых 6 подряд. В активе Пуя два эйса, 5 двойных ошибок и 7 выигранных геймов.

За выход в финал Джокович поборется с россиянином Даниилом Медведевым, в четвертьфинале победившим своего соотечественника Андрея Рублёва.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил швейцарца Роджера Федерера.

17 августа 2019 года, суббота. 04:00 МСК
Цинциннати (м). 1/4 финала
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
Люка Пуй
31
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
1 2 3
           
7 6  
6 1  
           
Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
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