Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Джокович – Медведев в Цинциннати
В ночь на 18 августа по московскому времени в Цинциннати состоится полуфинальный матч турнира категории «Мастерс 1000» между защищающим титул сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.
Поединок поставлен четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 1:10 по московскому времени.
Счёт в личном противостоянии первой и восьмой ракеток мира в официальных матчах – 3-1 в пользу серба.
23-летний Медведев выигрывал у 32-летнего Джоковича лишь однажды – в 2019 году на «Мастерсе» в Монте-Карло (6:3, 4:6, 6:2). Это последняя на данный момент встреча соперников.
«Чемпионат» представляет текстовую онланй-трансляцию полуфинала Новак Джокович – Даниил Медведев на турнире в Цинциннати.
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