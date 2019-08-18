Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Джокович – Медведев в Цинциннати

В ночь на 18 августа по московскому времени в Цинциннати состоится полуфинальный матч турнира категории «Мастерс 1000» между защищающим титул сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

Поединок поставлен четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 1:10 по московскому времени.

Счёт в личном противостоянии первой и восьмой ракеток мира в официальных матчах – 3-1 в пользу серба.

23-летний Медведев выигрывал у 32-летнего Джоковича лишь однажды – в 2019 году на «Мастерсе» в Монте-Карло (6:3, 4:6, 6:2). Это последняя на данный момент встреча соперников.

«Чемпионат» представляет текстовую онланй-трансляцию полуфинала Новак Джокович – Даниил Медведев на турнире в Цинциннати.