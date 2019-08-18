Победы Медведева и Гоффена — в обзоре полуфиналов турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. В полуфинале девятый сеяный Медведев нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Первая ракетка России выполнил 16 эйсов, четырежды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из трёх. В активе Джоковича 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и один реализованный брейк.
Медведев сократил отставание в личном противостоянии с Джоковичем в официальных матчах – 2-3.
За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати Медведев сыграет с победителем первого полуфинального матча, в котором бельгийский теннисист Давид Гоффен нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:3, 6:4.
Видеообзор матчей можно посмотреть на «Чемпионате».
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