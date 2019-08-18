Камельзон: в перспективе Медведев может стать первой ракеткой мира

Член правления Федерации тенниса России, известный тренер Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати (США) над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
«Поздравляю российских теннисистов с финалами. Эти победы говорят о том, что в России всегда была хорошая школа тенниса.
Я в восторге от полуфинала, такого матча давно не видел. Победа Медведева над Джоковичем вполне закономерна. Молодой парень, показавший такую игру, — удивительно. Если Медведев сумеет прибавить в приёме второй подачи, сдвинется к задней линии, туда, где играет Джокович, то в перспективе Даниил Медведев — первая ракетка мира. А что касается психологии, даже проигрывая мяч, он сразу выключается от него, переходит к другому розыгрышу, как будто проигранного мяча не было. Это редкое явление у профессиональных теннисистов. У Медведева увидел то, чего не видел ни у кого.
Джоковича не спасли даже хорошие подачи, но он боролся до конца. После игры не было злобы, было только признание авторитета игрока. Я получил профессиональное удовольствие от такого «сна» до половины четвёртого ночи. Если такие «сны» нам будут сниться, то российский теннис встанет на ноги», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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