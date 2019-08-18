Кузнецова уступила Кис в финале турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выиграть турнир категории Premier в Цинциннати. В финальном матче Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, уступила 16-й сеяной, американке Мэдисон Кис, со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Кузнецова дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Кис подала 13 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка. Дважды в ходе встречи при счёте 5:4 Кузнецова подавала на сет, но именно в этот момент Кис совершала брейк.

Кис в четвёртый раз обыграла Кузнецову в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 4-0.

Кис завоевала пятый титул в карьере и второй в сезоне-2019 после победы в Чарльстоне.