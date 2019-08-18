Кузнецова уступила Кис в финале турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выиграть турнир категории Premier в Цинциннати. В финальном матче Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, уступила 16-й сеяной, американке Мэдисон Кис, со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Кузнецова дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Кис подала 13 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка. Дважды в ходе встречи при счёте 5:4 Кузнецова подавала на сет, но именно в этот момент Кис совершала брейк.
Кис в четвёртый раз обыграла Кузнецову в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 4-0.
Кис завоевала пятый титул в карьере и второй в сезоне-2019 после победы в Чарльстоне.
- 18 августа 2019
-
23:32
-
23:02
-
22:48
-
21:32
-
19:28
-
18:51
-
18:19
-
17:00
-
14:20
-
14:05
-
13:07
-
12:29
-
11:47
-
11:18
-
09:58
-
09:19
-
04:41
-
03:10
-
00:49
-
00:39
- 17 августа 2019
-
22:44
-
21:31
-
20:52
-
20:30
-
20:09
-
19:49
-
19:20
-
16:19
-
15:35
-
14:46
-
14:34
-
13:35
-
12:21
-
11:39
-
11:22