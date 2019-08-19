Медведев впервые выиграл турнир серии «Мастерс» и стал пятой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В финале девятый сеяный Медведев нанёс поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Гоффен подал 5 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.
Медведев вышел вперёд в личном противостоянии с Гоффеном в официальных матчах – 2-1. Ранее на Australian Open победу одержал Медведев, а на Уимблдоне – Гоффен.
Медведев третью неделю подряд играл в финалах турниров. После двух поражений Даниил со второй попытки выиграл «Мастерс». Неделю назад он уступил в Монреале испанцу Рафаэлю Надалю.
Медведев завоевал пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019 и стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати.
19 августа Медведев станет пятой ракеткой мира. Россиянин поднимется столь высоко в рейтинге АТР впервые с 2010 года, когда пятую строчку занимал Николай Давыденко.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Медведев – Гоффен на «Мастерсе» в Цинциннати.
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