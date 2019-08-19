Д. Макинрой назвал лучших игроков в истории тенниса
Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой назвал игроков, которых считает лучшими в истории тенниса.
«Я назову топ-4: Род Лэйвер, Пит Сампрас, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Новак Джокович — номер пять, но он ещё на взлёте.
В топ-10 я бы ещё включил Лью Хоуда. Мне рассказывали, что он был сильнее всех, когда находился в форме. Хотя я никогда с ним не встречался.
И, конечно, надо назвать Бьорна Борга. Поначалу я завидовал ему. Он казался богом викингов и выглядел круче меня. Борг сумел одолеть меня в пятом сете финала Уимблдона 1980 года. Когда мы начали больше времени проводить вместе, то стали друзьями», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.
Д. Макинрой: Серена Уильямс невероятно сильно пугает соперниц
- 19 августа 2019
-
14:13
-
13:34
-
12:57
-
12:22
-
12:04
-
11:36
-
11:23
-
11:07
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:39
-
09:19
-
08:57
-
08:42
-
08:26
-
08:20
-
08:13
-
02:44
-
01:58
-
01:45
-
01:16
-
01:04
- 18 августа 2019
-
23:56
-
23:32
-
23:02
-
22:48
-
21:32
-
19:28
-
18:51
-
18:19
-
17:00
-
14:20
-
14:05
-
13:07
Партнерский контент