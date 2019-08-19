Д. Макинрой назвал лучших игроков в истории тенниса

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой назвал игроков, которых считает лучшими в истории тенниса.

«Я назову топ-4: Род Лэйвер, Пит Сампрас, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Новак Джокович — номер пять, но он ещё на взлёте.

В топ-10 я бы ещё включил Лью Хоуда. Мне рассказывали, что он был сильнее всех, когда находился в форме. Хотя я никогда с ним не встречался.

И, конечно, надо назвать Бьорна Борга. Поначалу я завидовал ему. Он казался богом викингов и выглядел круче меня. Борг сумел одолеть меня в пятом сете финала Уимблдона 1980 года. Когда мы начали больше времени проводить вместе, то стали друзьями», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.