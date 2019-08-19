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Чемпионка US Open 2017 Стивенс рассталась с бывшим тренером Шараповой и Иванович

Чемпионка US Open 2017 Стивенс рассталась с бывшим тренером Шараповой и Иванович
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Слоан Стивенс объявила о расставании с тренером Свеном Гренефельдом. Они сотрудничали с начала мая. За этот период теннисистка провела 19 матчей, из которых выиграла в 11.

«После долгих раздумий мы решили пойти разными дорогами. Перемены никогда не даются легко, при этом я очень ценю то время, которое мы провели вместе», — написала Стивенс в своём «твиттере».

Стоит отметить, что ранее Гренефельд тренировал россиянку Марию Шарапову и сербку Ану Иванович.

26-летняя Стивенс в настоящее время располагается на 11-й строчке рейтинга WTA. На минувших соревнованиях в Цициннати (США) она пробилась в третий раунд, где уступила будущей финалистке из России Светлане Кузнецовой.

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