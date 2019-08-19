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Тренер Надаля Мойя рассказал о лучшем воспоминании, связанном с Рафаэлем

Тренер Надаля Мойя рассказал о лучшем воспоминании, связанном с Рафаэлем
Теннис / ATP 0

Карлос Мойя, тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал о знакомстве с испанцем и лучшем воспоминании, связанном с ним.

«Мы же с Рафой с одного острова. Поэтому с самого его детства часто вместе тренировались. Впервые мы познакомились на турнире в Германии, когда ему было 12 лет. Он выступал на юниорском турнире, а я уже играл на профессиональном уровне.

Лучшее воспоминание? Однозначно это победа на Кубке Дэвиса в 2004 году. Выиграть общий трофей с Рафой было удивительно.

Свою карьеру я завершил в 2010, но мы продолжили общаться и дружить. И вот, в 2017 году судьба свела нас снова», — цитирует Мойю Tennis World USA.

Напомним, Мойя стал тренером Надаля после того как дядя испанца Тони завершил тренерскую карьеру и перешёл на работу в академии теннисиста.

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