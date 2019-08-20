Донской вышел во второй круг квалификации US Open, Ватутин проиграл

Стартовала квалификация Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.
Россиянин Евгений Донской одержал победу над испанцем Бернабе Сапата-Миральесом со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.
Ещё один представитель России, Алексей Ватутин, в двух сетах уступил Энзо Куако из Франции — 6:7 (2:7), 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 31 минуту.
Поединки основной сетки стартуют 26 августа. Турнир завершится 8 сентября.
Действующим победителем US Open является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. 32-летний уроженец Белграда является 16-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». В нынешнем сезоне он выиграл Australian Open и Уимблдон.
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