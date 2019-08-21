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Осака возглавила рейтинг спортсменов с наибольшим маркетинговым потенциалом

Осака возглавила рейтинг спортсменов с наибольшим маркетинговым потенциалом
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака признана журналом SportsPro спортсменкой с наибольшим маркетинговым потенциалом. Всего в список вошли 50 представителей разных видов спорта.

Помимо Осаки в рейтинге представлены ещё четыре теннисиста: немец Александр Зверев (16), австриец Доминик Тим (20), американка Слоан Стивенс (36) и австралийка Эшли Барти (47).

Наоми стала первой азиаткой, возглавившей список. Также японка — первая теннисистка после Эжени Бушар, которая занимала первое место в рейтинге в 2015 году.

Данный рейтинг формируется на основе шести показателей, взятых за трёхлетний период: возраст, харизма, привлекательность за пределами спорта, прибыльность, положение на домашнем рынке и желание участвовать в маркетинговом процессе.

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