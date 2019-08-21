Осака возглавила рейтинг спортсменов с наибольшим маркетинговым потенциалом

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака признана журналом SportsPro спортсменкой с наибольшим маркетинговым потенциалом. Всего в список вошли 50 представителей разных видов спорта.
Помимо Осаки в рейтинге представлены ещё четыре теннисиста: немец Александр Зверев (16), австриец Доминик Тим (20), американка Слоан Стивенс (36) и австралийка Эшли Барти (47).
Наоми стала первой азиаткой, возглавившей список. Также японка — первая теннисистка после Эжени Бушар, которая занимала первое место в рейтинге в 2015 году.
Данный рейтинг формируется на основе шести показателей, взятых за трёхлетний период: возраст, харизма, привлекательность за пределами спорта, прибыльность, положение на домашнем рынке и желание участвовать в маркетинговом процессе.
- 21 августа 2019
-
16:43
-
16:37
-
16:18
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:33
-
14:52
-
14:36
-
13:40
-
13:08
-
12:06
-
11:19
-
10:52
-
10:42
-
09:59
-
09:19
-
08:45
-
08:26
-
08:15
-
01:48
- 20 августа 2019
-
23:55
-
22:31
-
21:59
-
21:40
-
20:13
-
18:37
-
16:56
-
16:33
-
16:05
-
15:51
-
15:31
-
14:57
-
14:20
-
14:19