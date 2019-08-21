Федерер: я известен тем, что не очень много потею
Швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал о подготовке к различным турнирам и матчам.
«Обычно мне хватает три сумки для поездки на тот или иной турнир. Одна под завязку забита различной экипировкой, во второй только обувь, а в третьей — повседневная одежда. Обычно всё бывает так.
Что касается матча, то многие удивляются, когда видят нас на корте с такой большой сумкой. Будто бы мы приехали в аэропорт и куда-то улетаем. Но подумайте, как часто мы меняем напульсники во время игры, повязки на голову…
Я известен тем, что не очень много потею, поэтому не так часто меняю футболки. Рекорд? Однажды я поменял шесть или семь футболок», — цитирует Федерера Tennis Panorama.
- 21 августа 2019
-
17:54
-
17:31
-
16:43
-
16:37
-
16:18
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:33
-
14:52
-
14:36
-
13:40
-
13:08
-
12:06
-
11:19
-
10:52
-
10:42
-
09:59
-
09:19
-
08:45
-
08:26
-
08:15
-
01:48
- 20 августа 2019
-
23:55
-
22:31
-
21:59
-
21:40
-
20:13
-
18:37
-
16:56
-
16:33
-
16:05
-
15:51
-
15:31
-
14:57
Партнерский контент