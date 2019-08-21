Федерер: я известен тем, что не очень много потею

Швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал о подготовке к различным турнирам и матчам.



«Обычно мне хватает три сумки для поездки на тот или иной турнир. Одна под завязку забита различной экипировкой, во второй только обувь, а в третьей — повседневная одежда. Обычно всё бывает так.



Что касается матча, то многие удивляются, когда видят нас на корте с такой большой сумкой. Будто бы мы приехали в аэропорт и куда-то улетаем. Но подумайте, как часто мы меняем напульсники во время игры, повязки на голову…



Я известен тем, что не очень много потею, поэтому не так часто меняю футболки. Рекорд? Однажды я поменял шесть или семь футболок», — цитирует Федерера Tennis Panorama.