Шарапова рассказала, кто был её главным кумиром в детстве
Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова рассказала о своём главное кумире детства. Теннисистка считает, что главной целью каждого из людей должно быть стремление стать лучше своего кумира.
Я понимаю, что являюсь для многих кумиром, но мой главный совет — всегда стремиться быть лучше, чем ваш кумир. Не думаю, что существуют совершенные люди и именно поэтому каждый из них уникален.
Мой кумир? В детстве я всегда смотрела на маму. Она была молода, когда я начинала карьеру, поэтому наша связь была очень близка. Она оказала большое влияние на меня — культурное и образовательное. Мама научила меня во всём ориентироваться на семью», — цитирует Шарапову W Magazine.
В настоящее время Шарапова является 87-й ракеткой мира.
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