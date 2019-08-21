Э. Маррей примет участие в турнире, названном именем Рафаэля Надаля

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей выступит на турнире ATP Challenger Rafa Nadal Open Banc Sabadell на Мальорке (Испания), который будет проводиться в сентябре 2019 года, сообщает Tennis Head.



В начале 2019 года британец сообщил о готовности завершить карьеру из-за болей в бедре, но затем перенёс операцию и изменил решение. После возвращения на корт Энди выступал в парном разряде, а к матчам в одиночном разряде вернулся на прошлой неделе. На турнире в Цинциннати Маррей уступил французу Ришару Гаске.



На этой неделе Энди в первом круге соревнований в Уинстон-Сейлеме проиграл американцу Теннису Сандгрену.



Маррей впервые в карьере сыграет на ATP Challenger Rafa Nadal Open Banc Sabadell. Соревнования проводятся в академии Рафаэля Надаля и имеют статус «челленджера». Действующим победителем является австралиец Бернард Томич.