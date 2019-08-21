Джокович впервые сыграет на турнире в Токио

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович подтвердил желание принять участие в турнире категории ATP 500 в Токио (Япония). Об этом сообщает пресс-служба турнира. Стоит отметить, что ранее серб никогда не выступал на Rakuten Japan Open.



Действующим чемпионом соревнований является пятая ракетка мира из России Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он переиграл хозяина японских кортов Кея Нисикори со счётом 6:2, 6:4. Интересно, что Медведев пока не заявлял о желании защищать чемпионский титул.



Ранее о желании сыграть в Токио сообщили канадцы Милош Раонич и Денис Шаповалов, швейцарец Стэн Вавринка, японец Кей Нисикори и представитель ЮАР Кевин Андерсон. Турнир пройдёт с 30 сентября по 8 октября.