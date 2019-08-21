15-летняя Гауфф: стараюсь не думать о том, что прославилась
Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как изменилась её жизнь после сенсационного выступления на Уимблдоне. Напомним, 15-летняя теннисистка сумела пробиться до 1/8 финала старейшего турнира в мире.
«Да, теперь ко мне стали подходить на улице и всё такое, но я стараюсь не думать об этой славе. Это может оказать слишком большое давление на меня», — заявила Гауфф в интервью TeenVogue.
После побед Кори на Уимблдоне, девушка получила множество поздравлений от известных личностей.
«Да, было забавно. Знаете, мой папа не слишком в курсе подобных персон и раз за разом он спрашивал меня: «А кто это тебя там поздравил?». Я поясняла ему, а он такой: «О, круто».
В настоящее время Гауфф является 141-й ракеткой мира.
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