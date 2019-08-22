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Победа Рублёва над Куэрри — в обзоре матчей третьего раунда в Уинстон-Сейлеме

Победа Рублёва над Куэрри — в обзоре матчей третьего раунда в Уинстон-Сейлеме
Теннис / ATP 0

Вашему вниманию видеообзор матчей третьего круга соревнований категории АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США).

Главной новостью дня стала победа третьей ракетки России Андрея Рублёва в матче с американцем Сэмом Куэрри — уроженец Москвы выиграл на двух тай-брейках — 7:6 (4), 7:6 (10).

Канадец Денис Шаповалов, будущий соперник Рублёва, в двух партиях обыграл серба Миормира Кецмановича — 6:2, 6:3. Стоит отметить, что впервые с марта Денису удалось одержать две победы подряд. Случилось это на первом же турнире после того, как его тренером стал россиянин Михаил Южный.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом соревнований в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. Пятый номер рейтинга АТР принял решение не защищать титул в этом году.

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