Калинская пробилась в финал квалификации US Open

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в решающий матч отборочного турнира за право принять участие в основной сетке Открытого чемпионата США. В полуфинале квалификационного турнира она обыграла американку Катрину Скотт со счётом 6:3, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Калинская 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Скотт 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



За выход в основную сетку Калинская поспорит с Айшей Мухаммад из США, без борьбы прошедшей в решающий поединок квалификации после снятия Барборы Крейчиковой из Чехии из-за травмы.



Ещё одна теннисистка из России – Варвара Флинк – завершила борьбу за выход в основную сетку US Open. В полуфинале квалификации она уступила китаянке Сюй Шилинь – 3:6, 2:6.