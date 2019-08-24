Калинская вышла в основную сетку US Open

Российская теннисистка Анна Калинская в финале квалификации Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке, обыграла американку Айшу Мухаммад со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) и вышла в основную сетку соревнований.



Матч Калинской и Мухаммад продолжался 2 часа 40 минут. Россиянка выполнила 4 эйса и совершила 6 двойных ошибок. При этом она смогла реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Мухаммад 13 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок. Американке удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 8.



В первом раунде US Open Калинская сыграет ещё с одной представительницей США — Слоан Стивенс.



Поединки основной сетки стартуют 26 августа. Турнир завершится 7 сентября.



Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.