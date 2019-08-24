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Четвертьфиналистка Уимблдона-2018 поборется в Бронксе за третий титул в карьере

Четвертьфиналистка Уимблдона-2018 поборется в Бронксе за третий титул в карьере
Теннис / WTA 0

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла в финал турнира в Бронксе (США). В полуфинальном матче она одержала волевую победу над китаянкой Ван Цян со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (8:6). Игра продолжалась 2 часа 41 минуту.

Джорджи выполнила 2 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. В активе её соперницы 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и 8 сделанных брейков.

В финале Джорджи встретится с представительницей Польши Магдой Линетт, которая взяла верх над чешкой Катержиной Синяковой — 7:6 (7:3), 6:2.

Напомним, на текущий момент итальянка является победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде.

Турнир категории International в Бронксе с призовым фондом $ 250 тыс. завершится сегодня, 24 августа.

23 августа 2019 года, пятница. 21:45 МСК
Бронкс. 1/2 финала
Матч окончен
Ван Цян
18
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 : 2
Камила Джорджи
58
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
1 2 3
           
6 4 6 6
4 6 7 8
           
23 августа 2019 года, пятница. 20:00 МСК
Бронкс. 1/2 финала
Матч окончен
Магда Линетт
80
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
2 : 0
Катержина Синякова
38
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 2  
           
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