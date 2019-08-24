Четвертьфиналистка Уимблдона-2018 поборется в Бронксе за третий титул в карьере

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла в финал турнира в Бронксе (США). В полуфинальном матче она одержала волевую победу над китаянкой Ван Цян со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (8:6). Игра продолжалась 2 часа 41 минуту.

Джорджи выполнила 2 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. В активе её соперницы 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и 8 сделанных брейков.

В финале Джорджи встретится с представительницей Польши Магдой Линетт, которая взяла верх над чешкой Катержиной Синяковой — 7:6 (7:3), 6:2.

Напомним, на текущий момент итальянка является победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде.

Турнир категории International в Бронксе с призовым фондом $ 250 тыс. завершится сегодня, 24 августа.