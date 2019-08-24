Баутиста-Агут: Федерер, Надаль и Джокович играют в отдельной лиге

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут уверен, что люди хотят смотреть на Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, несмотря на то что эти три теннисиста играют в отдельной лиге.

«Для тенниса хорошо, что они активны, они мотивируют друг друга, они находятся в своей собственной лиге и, надеюсь, будут там ещё много лет. Люди хотят их видеть. У каждого из них свой стиль игры, к которому непросто адаптироваться.

Во время матчей я пытаюсь не показывать болельщикам своих чувств, стараюсь сосредоточиться на игре, чтобы не показать соперникам, когда я злюсь или переживаю не лучшие моменты», — приводит слова Баутисты-Агута La Razon.

В первом матче на US Open Баутиста-Агут встретится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.