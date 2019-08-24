Медведев: не считаю себя одним из фаворитов US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не считает себя одним из фаворитов US Open — 2019, несмотря на три подряд финала турниров, предваряющих Открытый чемпионат США, и пятое место в рейтинге АТР.
«Не считаю себя одним из фаворитов. Я ни разу не выходил даже в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Так что если доберусь до четвертьфинала, это уже будет шагом вперёд, которому я буду рад.
Те три недели, которые завершались финалами, конечно, вселили в меня большую уверенность. Теперь я знаю, что когда играю в свой лучший теннис, могу обыграть практически любого, и это именно то, что я должен продолжать делать здесь», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.
Лучшим достижением Медведева на Открытом чемпионате США является выход в третий круг в 2018 году. Дальше всего на турнирах «Большого шлема» Медведев продвинулся на Australian Open — 2019, где он вышел в 1/8 финала.
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