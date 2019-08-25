Винус Уильямс стала лицом обложки New York Times

Американка Винус Уильямс стала главной героиней сентябрьского выпуска New York Times. На обложке издания размещён её портрет. А сам выпуск посвящён её биографии и конкуренции с сестрой Сереной.
«Нужно постоянно побеждать, чтобы выиграть эту конкуренцию. Вам нужен своего рода иррациональный убийственный инстинкт. Вы должны показать, что безрассудны и непредсказуемы — не только для того, чтобы ваши оппоненты заметили это, но и для того, чтобы вы сами в это поверили», — приводит слова Винус New York Times.
Фото доступно на странице New York Times в «Твиттере».
Напомним, в финале прошлогоднего US Open Серена играла с японкой Наоми Осакой. Во втором сете Рамос сначала снял с американки одно очко за разговоры с тренерским штабом, а потом за бурные споры оштрафовал спортсменку на один гейм. С. Уильямс в ответ назвала арбитра сексистом и вором. В итоге титул завоевала Осака.
В первом круге US Open — 2019 Серена Уильямс сыграет с россиянкой Марией Шараповой.
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