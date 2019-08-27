Рублёв сыграет с Кукушкиным в парном разряде на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв выступит в мужском парном разряде на Открытом чемпионате США. Уроженец Москвы сыграет в дуэте с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

В первом круге они встретятся с австрийцами Оливером Марахом и Юргеном Мельцером, которые посеяны под 16-м номером. Победитель этого противостояния во втором раунде сразится либо с дуэтом Маркус Даниэл (Новая Зеландия)/Кеннет Скупски (Великобритания), либо с румыном Мариушем Копилом и австралийцем Ником Кирьосом.

US Open — заключительный турнир «Большого шлема» в 2019 году. Соревнования с призовым фондом $ 57 238 700 проходят на харде. Действующими чемпионами Открытого чемпионата США в мужском парном разряде являются американцы Марк Брайан и Джек Сок.