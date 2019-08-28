Джонсон — Кирьосу: ты хочешь играть в чёртов теннис или устраивать шоу?

Американский теннисист Стив Джонсон выразил недовольство поведением соперника — австралийца Ника Кирьоса — в ходе их матча первого круга Открытого чемпионата США.
В конце второй партии Кирьос никак не мог выполнить подачу, так как одна из зрительниц долго не могла занять своё место на трибуне. Уроженец Канберры спросил у неё, всё ли в порядке, а затем обратился к судье с вопросом, почему он никак не реагирует на помеху. Арбитр Джеймс Кеотавонг сделал замечание Кирьосу за бурное выражение недовольства.
После выигрыша гейма Ник продолжил спор, но в этот момент не выдержал Джонсон: «Ты хочешь играть в чёртов теннис или устраивать шоу?». Кирьос на слова соперника никак не отреагировал, сообщает The Telegraph.
В итоге Ник одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:4.
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